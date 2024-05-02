Аленичев: После матча с «Сочи» понимал, что это заключительная игра для Абаскаля

«“Спартак” после смены Абаскаля преобразился. Я был на игре в Сочи — моя академия проводила там тренировочные сборы. Смотря игру “Спартака”, я уже в конце матча понимал, что игра с “Сочи” — заключительная для Абаскаля. Был уверен, что терпение у руководства лопнуло. К сожалению для Гильермо, это и произошло. Печально, что это случилось в день его 35-летия. Команда выглядела просто удручающе. Смена тренера напрашивалась, она и произошла», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.