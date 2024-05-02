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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Игнатов объяснил, почему «Спартак» стал лучше играть после увольнения Абаскаля

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов высказался об изменениях в команде после увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

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Игнатов объяснил, почему «Спартак» стал лучше играть после увольнения Абаскаля | Источник: Чемпионат.com

По его мнению, улучшение игры «Спартака» связано с психологией. Также Игнатов поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в матче ½ финала Пути регионов Кубка России с «Динамо» (2:0).

«Почему после увольнения Абаскаля команда здорово смотрится, даже несмотря на ротацию состава? Думаю, это связано с психологией. У нас происходит очень хорошая ротация. Слишкович всем даёт игровое время в атаке и центре поля. Да и в обороне.

Спасибо нашим болельщикам, что пришли, потому что мы играли на чужом стадионе как дома. Это придало нам много сил и помогло победить», — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол. Ру».

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