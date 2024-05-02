Игнатов объяснил, почему «Спартак» стал лучше играть после увольнения Абаскаля

«Почему после увольнения Абаскаля команда здорово смотрится, даже несмотря на ротацию состава? Думаю, это связано с психологией. У нас происходит очень хорошая ротация. Слишкович всем даёт игровое время в атаке и центре поля. Да и в обороне.



Спасибо нашим болельщикам, что пришли, потому что мы играли на чужом стадионе как дома. Это придало нам много сил и помогло победить», — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол. Ру».