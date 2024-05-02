Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
Балтика
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Брюгге
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Точилин: не надо смотреть Смолову в паспорт, важно, приносит ли он пользу

Бывший наставник «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мыслями о 34-летнем нападающем бело-голубых Фёдоре Смолове.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Точилин: не надо смотреть Смолову в паспорт, важно, приносит ли он пользу | Источник: Чемпионат.com

«Я думаю, если “Динамо” ищет способ для продления контракта со Смоловым, значит в клубе считают, что он нужен. Если есть отговорка о том, что Смолов не выполняет какое-то условие в контракте для его продления, значит он не нужен клубу. Тут всё очевидно.

У каждого футболиста бывают спады и неудачные периоды. У того же Тюкавина был такой период, когда он не забивал. Не надо смотреть в паспорт, надо смотреть на то, приносит ли футболист пользу команде. И от этого отталкиваться. Возраст, не возраст и различные условия то выполняются, то нет. Мы все люди, поэтому есть мало футболистов, которые могут провести карьеру стабильно и держать определённую планку.

Я думаю, о завершении карьеры ответит только сам Смолов. В первую очередь, какая у него мотивация. А вторая составляющая — это его физическая готовность», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь