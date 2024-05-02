Камоцци: Судя по последним матчам Смолова, «Динамо» надо искать ему замену

«Судя по последним матчам Смолова, “Динамо” надо искать ему замену», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Фёдор Смолов находился в системе «Динамо» с 2007 года по 2015-й. В январе 2022 года нападающий вернулся в клуб. Всего в нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 2,5 млн.