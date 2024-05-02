Денис Бояринцев: Нынешний сезон РПЛ — самый интересный за последние пять лет
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о борьбе за медали в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о борьбе за медали в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Последние годы “Зенит” за несколько туров до конца становился чемпионом. Это самый интересный чемпионат за последние пять лет, наверное. Не припомню такой концовки. “Краснодар” с “Зенитом” так и будут бороться за первую строчку, а на третье место команд пять претендует: “Динамо”, “Локомотив”, ЦСКА, “Спартак”, “Крылья Советов”. Да и “Рубин” с “Ростовом” могут включиться в борьбу. Интересно будет понаблюдать, потому что и “Динамо” спотыкается, и ЦСКА дома “Ахмату” проиграл», — приводит слова Бояринцева Legalbet.
Напомним, после 26 сыгранных туров санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», имеющий в своём активе, также, 50 очков. На третьем месте идёт московское «Динамо» с 47 очками.