Денис Бояринцев: Нынешний сезон РПЛ — самый интересный за последние пять лет

«Последние годы “Зенит” за несколько туров до конца становился чемпионом. Это самый интересный чемпионат за последние пять лет, наверное. Не припомню такой концовки. “Краснодар” с “Зенитом” так и будут бороться за первую строчку, а на третье место команд пять претендует: “Динамо”, “Локомотив”, ЦСКА, “Спартак”, “Крылья Советов”. Да и “Рубин” с “Ростовом” могут включиться в борьбу. Интересно будет понаблюдать, потому что и “Динамо” спотыкается, и ЦСКА дома “Ахмату” проиграл», — приводит слова Бояринцева Legalbet.