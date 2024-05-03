Сергей Юран впервые прокомментировал отставку с поста главного тренера «Пари НН»
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об отставке из нижегородского клуба.
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об отставке из нижегородского клуба.
54-летний специалист был уволен из команды 29 апреля, после поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в 26-м туре чемпионата России.
"Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков всё. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни — молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. Был расчёт, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами.
К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали «на флажке». Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана — Майга. В матчах со «Спартаком», ЦСКА я вообще не выпускал его, поскольку он «висел» на карточке. Берёг на игры, в которых реально было выиграть.
С нападением тоже была проблема. До зимней паузы нам сложно давались забитые мячи. Я говорил, что «Пари НН» нужно четыре-пять футболистов, помимо Марадишвили и Кучаева. Надо было добирать ещё двух-трёх игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то — предложить повыше зарплату. Есть определённые рамки, в которые пришлось вписываться.
А потом Кучаев подвернул голеностоп в игре и выбыл на два матча. Марадишвили — тоже в игре, а не где-то в тренировочном процессе. У Майга был сумасшедший стык на фланге в матче с «Оренбургом». Он боец — решил играть дальше, но проходит буквально минута — и всё, замена. Это игровые эпизоды, где никто не застрахован от травм. Но я не ожидал, что ключевые игроки вылетят практически одновременно. Плюс Гоцука на три игры дисквалифицировали.
В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев — великолепный тренер, но «Факел» попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали её глубже, но ничего страшного там не было.
За два дня до игры с «Ахматом» я встречался с болельщиками и сказал, что на 100% оставлю команду в РПЛ. Более того — постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение«, — рассказал Юран в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Олегом Лысенко.
После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в РПЛ с 28 очками. 12-ю строчку занимает «Факел» (27 очков).