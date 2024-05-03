Сергей Юран впервые прокомментировал отставку с поста главного тренера «Пари НН»

54-летний специалист был уволен из команды 29 апреля, после поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в 26-м туре чемпионата России.

"Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков всё. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни — молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. Был расчёт, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами.

К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали «на флажке». Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана — Майга. В матчах со «Спартаком», ЦСКА я вообще не выпускал его, поскольку он «висел» на карточке. Берёг на игры, в которых реально было выиграть.

С нападением тоже была проблема. До зимней паузы нам сложно давались забитые мячи. Я говорил, что «Пари НН» нужно четыре-пять футболистов, помимо Марадишвили и Кучаева. Надо было добирать ещё двух-трёх игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то — предложить повыше зарплату. Есть определённые рамки, в которые пришлось вписываться.

А потом Кучаев подвернул голеностоп в игре и выбыл на два матча. Марадишвили — тоже в игре, а не где-то в тренировочном процессе. У Майга был сумасшедший стык на фланге в матче с «Оренбургом». Он боец — решил играть дальше, но проходит буквально минута — и всё, замена. Это игровые эпизоды, где никто не застрахован от травм. Но я не ожидал, что ключевые игроки вылетят практически одновременно. Плюс Гоцука на три игры дисквалифицировали.

В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев — великолепный тренер, но «Факел» попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали её глубже, но ничего страшного там не было.

За два дня до игры с «Ахматом» я встречался с болельщиками и сказал, что на 100% оставлю команду в РПЛ. Более того — постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение«, — рассказал Юран в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Олегом Лысенко.