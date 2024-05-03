Сергей Юран: Хочется поскорее в новую драку ввязаться

— Для вас две трети весны-2024 — самые стрессовые в карьере?

— Запредельно стрессовые. Я в таких ситуациях ещё не бывал. Нервы были на пределе, давление скакало. Но в любом случае это был полезный опыт. Тренерская работа в принципе неблагодарная. У нас же не просто так ходит пословица: подписываешь контракт — готовься к увольнению. Это нормально. Жизнь продолжается, идём дальше.