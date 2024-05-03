Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Юран: Хочется поскорее в новую драку ввязаться

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран признался, что ему не нужно время на перезагрузку — он хочет продолжить тренерскую карьеру как можно скорее.

Премьер-лига: таблица и календарь
Сергей Юран: хочется поскорее в новую драку ввязаться | Источник: Чемпионат.com

— Для вас две трети весны-2024 — самые стрессовые в карьере?
 — Запредельно стрессовые. Я в таких ситуациях ещё не бывал. Нервы были на пределе, давление скакало. Но в любом случае это был полезный опыт. Тренерская работа в принципе неблагодарная. У нас же не просто так ходит пословица: подписываешь контракт — готовься к увольнению. Это нормально. Жизнь продолжается, идём дальше.

— Сколько вам нужно времени, чтобы морально перезагрузиться?
 — Я такой человек, что в любой момент готов включиться в интересное дело. Хочется поскорее в новую драку ввязаться, — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь