Руслан Литвинов назвал условие, при котором сезон для «Спартака» можно считать успешным | Источник: Чемпионат.com

«Если мы выиграем Кубок и оставшиеся матчи в чемпионате, можно будет назвать сезон успешным. Можем оказаться вне тройки, но мы хотим выиграть трофей», — сказала Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Динамо».

В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» встретится с «Балтикой». Матч пройдёт в Калининграде. Встреча состоится 14—16 мая . Точные дата и время начала игры будут известны позднее.