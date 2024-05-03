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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Руслан Литвинов назвал условие, при котором сезон для «Спартака» можно считать успешным

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов после победы в матче ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо» назвал условие, при котором сезон для красно-белых можно будет считать успешным.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Руслан Литвинов назвал условие, при котором сезон для «Спартака» можно считать успешным | Источник: Чемпионат.com

«Если мы выиграем Кубок и оставшиеся матчи в чемпионате, можно будет назвать сезон успешным. Можем оказаться вне тройки, но мы хотим выиграть трофей», — сказала Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Динамо».

В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» встретится с «Балтикой». Матч пройдёт в Калининграде. Встреча состоится 14—16 мая. Точные дата и время начала игры будут известны позднее.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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