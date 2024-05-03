Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Борис Ротенберг рассказал о планах возвести крышу на «Фиште»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возведении крыши над стадионом «Фишт».

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом “Фишт”. Там она есть. Нет механизмов, которые ее открывают и закрывают. Пока это планы. Делается проект. После этого будут понятны сроки», — сказал Ротенберг «СЭ».

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь