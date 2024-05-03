Борис Ротенберг рассказал о планах возвести крышу на «Фиште»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возведении крыши над стадионом «Фишт».
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возведении крыши над стадионом «Фишт».
«Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом “Фишт”. Там она есть. Нет механизмов, которые ее открывают и закрывают. Пока это планы. Делается проект. После этого будут понятны сроки», — сказал Ротенберг «СЭ».