РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему полузащитнику сезона

В число номинантов на награду вошли 11 футболистов из восьми клубов. Наибольшее представительство в номинации имеет «Зенит» — три футболиста.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.