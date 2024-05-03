Прокуратура Нидерландов не участвует в слушаниях по делу Промеса

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ГААГА, 3 мая. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов не принимает участия в слушаниях в ОАЭ по делу нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена.

«Прокуратура Нидерландов не участвует в слушаниях, — отметил он. — Этот процесс проходит в ОАЭ. Как только судья в ОАЭ примет решение по запросу об экстрадиции и мы получим уведомление о том, что ОАЭ одобрили его, будут приняты меры для фактической передачи (Промеса — прим. ТАСС)». «Вопросы о том, как организована процедура в ОАЭ, сроках и ожиданиях, необходимо адресовать эмиратским властям, — добавил Ваттимена. — Процедуры, касающиеся экстрадиции, определяются законодательством ОАЭ».

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало для него девятилетнего наказания. Сам футболист не присутствовал на заседании. Позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии апелляции находится и другое дело в отношении игрока — о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Первое слушание по этому вопросу прошло в Дубае 2 мая.

Соглашение об экстрадиции между Нидерландами и ОАЭ вступило в силу 1 августа 2023 года. В соответствии с ним каждая сторона соглашается выдавать другой стороне любое лицо, находящееся на ее территории, которое разыскивается с целью проведения уголовного разбирательства или исполнения окончательного приговора, предусматривающего тюремное заключение на срок от одного года.