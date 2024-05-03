Промес по-прежнему содержится под стражей в Дубае, ожидая рассмотрения дела об экстрадиции

ДУБАЙ, 3 мая. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, задержанный в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры, содержится под стражей в центральной тюрьме Аль-Авир в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Промес по-прежнему числится среди заключенных тюрьмы Аль-Авир, сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС один из офицеров полиции Дубая, дежуривший на контрольно-пропускном пункте пенитенциарного учреждения. Доступ к заключенным могут получить только близкие родственники, адвокаты и сотрудники иностранных дипломатических миссий с разрешения следователя. По словам офицера, материалы дела голландского футболиста изучает бюро Интерпола в Дубае.

По данным источника ТАСС в местных правоохранительных органах, нидерландская прокуратура передала материалы дела властям ОАЭ по линии Интерпола. Однако заседания суда, одно из которых, по информации нидерландской прессы, было запланировано на 2 мая, еще не проводились. Как отметил собеседник агентства, в процессе рассмотрения запроса об экстрадиции суд и следственные органы заново изучают материалы дела, чтобы установить законность обвинений и подтвердить факт преступления, совершенного в стране, которая требует выдачи осужденного. Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции ОАЭ.

14 февраля Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Сам футболист не присутствовал на заседании. Позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии апелляции находится и другое дело в отношении игрока — о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

На момент заочного ареста Промес находился в Дубае, куда он уехал в январе этого года вместе со «Спартаком» на сборы. Полиция Дубая задержала голландского игрока 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Основанием для задержания стал тот факт, что Промес покинул место дорожно-транспортного происшествия. На следующий день его отпустили под залог, однако запретили покидать страну до решения суда по делу об оставлении места аварии. 14 марта стало известно о повторном задержании Промеса в Дубае, но уже по запросу прокуратуры Нидерландов. 1 мая представитель прокуратуры Дубая сообщил ТАСС, что дело закрыто.

Соглашение об экстрадиции между Нидерландами и ОАЭ вступило в силу 1 августа 2023 года. В соответствии с ним каждая сторона соглашается выдавать другой стороне любое лицо, находящееся на ее территории, которое разыскивается с целью проведения уголовного разбирательства или исполнения окончательного приговора, предусматривающего тюремное заключение на срок от одного года.