Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Каряка объяснил, почему в этом сезоне РПЛ получается плотная чемпионская гонка

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка объяснил, почему в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги получается плотная чемпионская гонка.

Премьер-лига: таблица и календарь
Каряка объяснил, почему в этом сезоне РПЛ получается плотная чемпионская гонка | Источник: Чемпионат.com

По его мнению, уровень команд в чемпионате России выравнялся — середняки лиги укрепились и показывают неплохие результаты.

«Плотная “золотая” гонка в этом сезоне РПЛ? Возможно, команды немного подравнялись. Не могу сказать, что зрелищность снизилась, потому что некоторые матчи смотрятся на одном дыхании. Количество болельщиков на трибунах стало увеличиваться. Плюс середняки укрепились, например “Крылья Советов”. Они хорошо выступали в первом круге. Теперь “Балтика” приятно удивляет. “Спартак” после отставки Абаскаля ещё не проигрывал.

Почему ухудшились результаты “Зенита”? Может, легионеры потеряли мотивацию или у Сергея Семака нет новых идей? Не думаю, что дело в Семаке. С ним, как пишут, будут продлевать контракт, значит, тренер устраивает руководство клуба. Ну и результат пока есть — команда идёт на пятое чемпионство подряд. Просто другие команды наступают на пятки», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол. Ру».

В пяти прошлых сезонах чемпионом России с большим отрывом становился «Зенит».

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь