Юрий Сёмин — о Семаке: Приятно, когда люди из профессии называют учителем и легендой

«Семак — это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом. Это человек, который любит футбол.



Семак был хорошим игроком, поигравшим в сборной России, в разных клубах, в том числе европейских. Конечно, приятно, когда люди из профессии называют учителем и легендой, особенно из уст большого специалиста», — приводит слова Сёмина Metaratings.