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16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Баженов подтвердил расширение своих полномочий в «Спартаке»

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов заявил, что его функционал в московском клубе расширился.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В октябре 2022 года экс-футболиста назначили менеджером красно-белых по игрокам в аренде.

«Мой функционал в клубе расширился — это правда. И “двойка”, и арендованные игроки — смежные темы, иногда они будут пересекаться. Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали, и основная команда пополнялась молодыми талантами», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

Также специалист рассказал о перспективах игроков второй и молодежных команд.

«Большая часть игроков из “двойки” и молодежной команды привлекается к тренировкам с основой. Поэтому тренерский штаб в курсе, что с молодежью происходит, на что ребята способны. И дают шанс тем, кто заслужил его своей работой», — добавил он.

По словам Баженова, среди молодых футболистов есть те, кто показывает очень хороший прогресс и потенциально готов навязать конкуренцию игрокам основного состава.

На данный момент «Спартак» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После увольнения Гильермо Абаскаля в апреле исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Владимир Слишкович.

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