Аленичев считает, что «Краснодар» не готов к золоту РПЛ: «Команда сама не верит»

«Считаю, что “Краснодар” сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. “Краснодару” дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим. Считаю, что “быки” не готовы к чемпионству. Хотя мне хочется, чтобы интрига в РПЛ оставалась до самого последнего тура», — сказал Аленичев «СЭ».
После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, набрав 50 очков. «Краснодар», также набравший 50 очков, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч. Третьим идет «Динамо» с 47 очками.