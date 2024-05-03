Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Первая лига
4.05
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аленичев считает, что «Краснодар» не готов к золоту РПЛ: «Команда сама не верит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев ответил «СЭ» на вопрос о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«Считаю, что “Краснодар” сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. “Краснодару” дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим. Считаю, что “быки” не готовы к чемпионству. Хотя мне хочется, чтобы интрига в РПЛ оставалась до самого последнего тура», — сказал Аленичев «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, набрав 50 очков. «Краснодар», также набравший 50 очков, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч. Третьим идет «Динамо» с 47 очками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь