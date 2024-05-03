Валерий Непомнящий высказался против увольнения Федотова из ЦСКА

«К сожалению, у нас так принято: если есть проблемы, то виноват тренер. О том, что приходится играть не с оптимальным составом, зачастую умалчивается. ЦСКА по возможностям комплектования гораздо в более слабом положении, чем “Зенит”, “Локомотив” и “Спартак”. Увольнение Федотова? Я против увольнения Федотова, я всегда на стороне тренера», — приводит слова Непомнящего Metaratings.