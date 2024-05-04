Мостовой — о Карпине: «Он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы»

«Нет, а чему удивляться тут? Даже Зарема, которая далека от футбола понимает и говорит, что Карпин уже 20 лет без титулов. Здесь нечего добавить. Зато все кричат: “Валера, Валера” на каждом шагу. Хороший ли тренер Карпин? А кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то», — цитирует Мостового «РБ Спорт».