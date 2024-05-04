Игорь Шалимов: Матч «Урала» с «Балтикой» — самый интересный в 27-м туре РПЛ

«Для меня самое интересное — это матч “Урал” — “Балтика”. Это будет битва за шесть очков. Это низ, на границе зоны вылета и зоны стыков стоят команды. Не знаю, каким будет рисунок игры, какую выберут тактику команды, но мне посмотреть этот матч будет очень интересно. Таких серьёзных задач, как у этих двух команд, у других нет. Это самая привлекательная игра тура», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».