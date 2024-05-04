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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Сафонов высказался о будущем Помазуна в «Урале»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 27-летнего вратаря «Урала» Ильи Помазуна, арендованного у московского ЦСКА, поделился информацией о будущем футболиста.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Агент Сафонов высказался о будущем Помазуна в «Урале» | Источник: Чемпионат.com

«Вероятность того, что Помазун останется в “Урале” на следующий сезон, мала. Сейчас не хочется эту тему открывать. Илья до последнего будет отрабатывать свой контракт, он не тот человек, который будет жаловаться. Не сомневаюсь, что Помазун приложит максимум усилий, чтобы помочь команде. Для любого вратаря в каждом сезоне бороться за выживание — это психика уже, немного напрягает», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне Помазун принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Урал» набрал 25 очков и занимает 15-е место, находясь в зоне прямого вылета.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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