Агент Сафонов высказался о будущем Помазуна в «Урале»

«Вероятность того, что Помазун останется в “Урале” на следующий сезон, мала. Сейчас не хочется эту тему открывать. Илья до последнего будет отрабатывать свой контракт, он не тот человек, который будет жаловаться. Не сомневаюсь, что Помазун приложит максимум усилий, чтобы помочь команде. Для любого вратаря в каждом сезоне бороться за выживание — это психика уже, немного напрягает», — приводит слова Сафонова Metaratings.