Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Клермон Фут
Футбол. Первая лига
перерыв
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Кадис
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
19:00
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и самарские «Крылья Советов».

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК «Оренбург»

Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Евгений Кукуляк. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

Команды объявили составы на матч:

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Констанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.

После 26 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. После аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счётом 1:1. В составе «Оренбурга» голом отметился защитник Матиас Перес, в то время как у самарцев мяч на свой счёт записал нападающий Бенхамин Гарре.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь