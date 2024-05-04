Магомед Адиев вмешался в чемпионскую гонку в РПЛ

Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате. «Краснодар», набравший 50 очков занимает второе место в турнирной таблице. У «Зенита», лидирующего по дополнительным показателям также 50 баллов и на один сыгранный матч меньше. У «Ахмата» 32 балла и десятая строчка.