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21:56 (мск), источник: Vesti.kz

Магомед Адиев вмешался в чемпионскую гонку в РПЛ

Грозненский «Ахмат» под руководством главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева в матче 27-го тура РПЛ обыграл на выезде «Краснодар», сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Грозного.

Краснодар
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате. «Краснодар», набравший 50 очков занимает второе место в турнирной таблице. У «Зенита», лидирующего по дополнительным показателям также 50 баллов и на один сыгранный матч меньше. У «Ахмата» 32 балла и десятая строчка.

Напомним, 5 апреля Адиев был назначен главным тренером «Ахмата». Российский специалист совмещает посты в грозненском клубе и национальной команде. Под его руководством «Ахмат» проиграл первые два матча в чемпионате России — «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7). Затем, подопечные Адиева обыграли ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Нижний Новгород» (5:1).

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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