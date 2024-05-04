Магомед Адиев вмешался в чемпионскую гонку в РПЛ

Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате. «Краснодар», набравший 50 очков занимает второе место в турнирной таблице. У «Зенита», лидирующего по дополнительным показателям также 50 баллов и на один сыгранный матч меньше. У «Ахмата» 32 балла и десятая строчка.
Напомним, 5 апреля Адиев был назначен главным тренером «Ахмата». Российский специалист совмещает посты в грозненском клубе и национальной команде. Под его руководством «Ахмат» проиграл первые два матча в чемпионате России — «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7). Затем, подопечные Адиева обыграли ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Нижний Новгород» (5:1).