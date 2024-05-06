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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Привоз» Алипа на 98-й минуте лишил «Зенит» победы в матче в РПЛ

«Зенит» в матче 27-го тура РПЛ сыграл на выезде с воронежским «Факелом», сообщают Vesti.kz. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1:1.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» открыл счет незадолго до перерыва: на 41-й минуте гол забил Дуглас Сантос.

Защитник сборной Казахстана и клуба из Санкт-Петербурга Нуралы Алип вышел на замену на 72-й минуте вместо Андрея Мостового. Уже в добавленное время на 98-й минуте мяч в штрафной «Зенита» попал в выставленную руку казахстанца. После просмотра VAR в ворота «Зенита» был назначен пенальти, который на 12-й добавленной ко второму тайму минуте реализовал Евгений Марков — 1:1.

«Зенит», сыграв вничью, упустил возможность оторваться от «Краснодара». У «быков» сейчас 50 баллов, а у «сине-бело-голубых» — 51.

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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