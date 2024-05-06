«Привоз» Алипа на 98-й минуте лишил «Зенит» победы в матче в РПЛ

Защитник сборной Казахстана и клуба из Санкт-Петербурга Нуралы Алип вышел на замену на 72-й минуте вместо Андрея Мостового. Уже в добавленное время на 98-й минуте мяч в штрафной «Зенита» попал в выставленную руку казахстанца. После просмотра VAR в ворота «Зенита» был назначен пенальти, который на 12-й добавленной ко второму тайму минуте реализовал Евгений Марков — 1:1.