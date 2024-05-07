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11:16 (мск), источник: ТАСС

Чемпион России по футболу Рыбус не обсуждал с «Рубином» продление контракта

Защитник выступает за казанский клуб с июля 2023 года.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Польский защитник Мацей Рыбус хочет остаться в казанском футбольном клубе «Рубин», но разговоров о продлении контракта еще не было. Об этом он рассказал ТАСС.

Рыбус выступает за «Рубин» с июля 2023 года, его соглашение с казанским клубом истекает в июне 2024 года.

«Пока не ведутся переговоры о продлении контракта, — сказал Рыбус. — Я недавно восстановился, получаю игровое время сейчас, пока нужно получать удовольствие от игры, показывать хороший футбол. Пока разговоров не было. Вообще на эту тему не разговаривали. Но желание остаться в “Рубине” есть».

В понедельник «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2 в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ничья для нас хороший результат. ЦСКА больше владел мячом, создавал моменты, но у нас в конце тоже был эпизод. Мы находимся в середине таблицы, неплохо. “Рубин” вышел из Первой лиги, мне кажется, что неплохо получается», — добавил футболист.

Рыбусу 34 года, до этого в России он выступал за московские «Спартак» (2022−2023), «Локомотив» (2017−2022) и грозненский «Терек» (2012−2016). В составе железнодорожников он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России, два раза выиграл кубок страны. Также Рыбус выступал за французский «Лион» и польскую «Легию».

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