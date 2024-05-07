Чемпион России по футболу Рыбус не обсуждал с «Рубином» продление контракта

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Польский защитник Мацей Рыбус хочет остаться в казанском футбольном клубе «Рубин», но разговоров о продлении контракта еще не было. Об этом он рассказал ТАСС.

Рыбус выступает за «Рубин» с июля 2023 года, его соглашение с казанским клубом истекает в июне 2024 года.

«Пока не ведутся переговоры о продлении контракта, — сказал Рыбус. — Я недавно восстановился, получаю игровое время сейчас, пока нужно получать удовольствие от игры, показывать хороший футбол. Пока разговоров не было. Вообще на эту тему не разговаривали. Но желание остаться в “Рубине” есть».

В понедельник «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2 в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ничья для нас хороший результат. ЦСКА больше владел мячом, создавал моменты, но у нас в конце тоже был эпизод. Мы находимся в середине таблицы, неплохо. “Рубин” вышел из Первой лиги, мне кажется, что неплохо получается», — добавил футболист.