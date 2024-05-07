Семшов назвал причину неудачных результатов «Зенита» в этом сезоне

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Основной причиной неудачных результатов петербургского «Зенита» в этом сезоне является отсутствие сильных крайних атакующих полузащитников, которые могли бы заменить ушедшего Малкома. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов.

В понедельник «Зенит» на выезде сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1 в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургская команда продлила серию без побед во всех турнирах до четырех матчей.

«Зенит», к сожалению, опять теряет очки, которые могут быть очень важны, в то же время команда на первом месте с отрывом в одно очко, осталось три тура, — сказал Семшов. — Борьба вся еще впереди за чемпионство, но чувствуется, что «Зенит» не в лучших кондициях, даже ведя 1:0, были футболисты, которые могли спокойно контролировать мяч, искать свои шансы. У «Зенита» после ухода Малкома мало креативных футболистов, которые могут обыгрывать один в один, в центре хорошая тройка, классные крайние защитники. Но без обострения, без фланговых атакующих футболистов тяжело".

«Очень тяжелая игра для “Зенита”, не только эта, но и все предыдущие, в Воронеже всегда тяжело играть, команда с полной самоотдачей, может быть, меньше атакует, как это было в первом тайме, но очень дисциплинированно играет, все футболисты стараются. Во втором тайме “Факел” изменил игру, стал больше атаковать, наверное, голевых моментов таких не было, но напряжение создавалось. “Зенит” может себя винить в этой игре, потому что было при счете 1:0 несколько моментов, которые можно было реализовать. “Факел” ждал, терпел, дождался своего шанса, что для команды очень важно, так как борется за сохранение прописки в РПЛ», — добавил Семшов.