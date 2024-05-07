Магомеда Адиева выбрали тренером новой сборной

«Тренер: Магомед Адиев (“Ахмат”)



Помните, как Адиев стартовал в “Ахмате” в этом году? С поражения 0:2 от “Локомотива”. А потом были легендарные 1:7 с “Балтикой”. Играли, кстати, в Грозном, так что результат неприятен вдвойне. Но после этого “Ахмат” выдал серию из четырех побед и покинул зону переходных матчей. В прошедший уикенд команда прибила “Краснодар”, который находится в топ-3. “Ахмат” все ближе к тому, чтобы сохранить место в РПЛ на будущий сезон», — пишет издание.