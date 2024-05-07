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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Магомеда Адиева выбрали тренером новой сборной

Российский спортивный портал «Чемпионат» включил главного тренера «Ахмата» и сборной Казахстана Магомеда Адиева в символическую сборную 27-го тура российской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Ахмат
Казахстан
Источник: КФФ

«Тренер: Магомед Адиев (“Ахмат”)

Помните, как Адиев стартовал в “Ахмате” в этом году? С поражения 0:2 от “Локомотива”. А потом были легендарные 1:7 с “Балтикой”. Играли, кстати, в Грозном, так что результат неприятен вдвойне. Но после этого “Ахмат” выдал серию из четырех побед и покинул зону переходных матчей. В прошедший уикенд команда прибила “Краснодар”, который находится в топ-3. “Ахмат” все ближе к тому, чтобы сохранить место в РПЛ на будущий сезон», — пишет издание.

46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Грозненцы с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Параллельно российский специалист возглавляет сборную Казахстана, соглашение с которой рассчитано до конца 2024 года.

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