Магомеда Адиева выбрали тренером новой сборной

«Тренер: Магомед Адиев (“Ахмат”)
Помните, как Адиев стартовал в “Ахмате” в этом году? С поражения 0:2 от “Локомотива”. А потом были легендарные 1:7 с “Балтикой”. Играли, кстати, в Грозном, так что результат неприятен вдвойне. Но после этого “Ахмат” выдал серию из четырех побед и покинул зону переходных матчей. В прошедший уикенд команда прибила “Краснодар”, который находится в топ-3. “Ахмат” все ближе к тому, чтобы сохранить место в РПЛ на будущий сезон», — пишет издание.
46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Грозненцы с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Параллельно российский специалист возглавляет сборную Казахстана, соглашение с которой рассчитано до конца 2024 года.