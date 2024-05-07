«Что значит списали со счетов?» Член совета директоров «Локомотива» — о ситуации с Дзюбой

«Что значит списали со счетов? Дзюба же в клубе, правильно? Работает, тренируется. Находится в запасе, но выходит иногда. Это футбольная жизнь. Что это такое? Списали или не списали… Ёлки‑палки. Футболист бывает в форме, а бывает не в форме. У тренера свои бзики есть, взгляды.



Футболист не может играть всю жизнь. Дзюба прекрасно провёл карьеру. Я не говорю, что он её закончил. Но надо говорить то, что есть на самом деле. Я думаю, надо просто перетерпеть и всё. С ним же никто контракт не прерывал. Контракт действует ещё. Надо работать и играть. Тем более опытный человек, ну что за детский сад? Списали со счетов — это когда уже завтра с ним расторгнут контракт, и все это знают. А пока у него есть контракт, он должен работать и играть, — приводит слова Филатова “Матч ТВ”.