«Рубин» почтил память героев Великой Отечественной войны

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Отмечается ежегодно 9 мая. В День Победы во многих городах России проводят военные парады и праздничные салюты, в Москве производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.