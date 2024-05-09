«У меня есть инсайд». Генич сообщил, что «Рубин» может уволить Рахимова

«У меня есть инсайд, что там есть внутренние дрязги в “Рубине”. Хотят Рашида Маматкуловича подвинуть», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Напомним, 59-летний Рахимов тренирует казанский «Рубин» с 2023 года. По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Ростовом» на домашней арене. Игра состоится в субботу, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом сезоне «Рубин» играл в Мелбет Первой лиге.