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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«У меня есть инсайд». Генич сообщил, что «Рубин» может уволить Рахимова

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич заявил, что «Рубин» может уволить главного тренера Рашида Рахимова.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Генич сообщил, что «Рубин» может уволить Рахимова | Источник: Чемпионат.com

«У меня есть инсайд, что там есть внутренние дрязги в “Рубине”. Хотят Рашида Маматкуловича подвинуть», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Напомним, 59-летний Рахимов тренирует казанский «Рубин» с 2023 года. По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Ростовом» на домашней арене. Игра состоится в субботу, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом сезоне «Рубин» играл в Мелбет Первой лиге.

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