«Крылья Советов» — «Ахмат»: первый тайм матча 28-го тура РПЛ завершился вничью

Встречу принимает стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников. Стартовый свисток раздался в 16:00 по московскому времени.

В первой половине встречи зрители голов не увидели, команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в июле прошлого года, «Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» со счётом 2:1. По состоянию на сегодняшний день самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 27 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев 32 очка.