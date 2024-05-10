Магомед Адиев сотворил еще одну сенсацию в РПЛ
Грозненский «Ахмат» под руководством главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева обыграл на выезде «Крылья Советов», сообщают Vesti.kz.
Грозненский «Ахмат» под руководством главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева обыграл на выезде «Крылья Советов», сообщают Vesti.kz.
Матч 28-го тура РПЛ завершился со счетом 2:0 в пользу «Ахмата». В компенсированное к первому тайму время грозненцы благодаря Мохамеду Конате открыли счет, а второй мяч был забит на 62-й минуте. Отличился Бернард Бериша. «Ахмат», набрав 35 очков, занимает десятое место. «Крылья Советов», которые до матча причисляли к фавориту идут на шестом месте. У самарцев 40 очков.
46-летний специалист пошел на совмещение постов, возглавив «Ахмат» в начале апреля. Его контракт действует до конца сезона.
Параллельно российский специалист возглавляет сборную Казахстана, соглашение с которой рассчитано до конца 2024 года.
Под его руководством «Ахмат» проиграл первые два матча в чемпионате России — «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7). Затем, подопечные Адиева обыграли ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0), «Нижний Новгород» (5:1) и «Краснодар» (1:0).