Магомед Адиев сотворил еще одну сенсацию в РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ завершился со счетом 2:0 в пользу «Ахмата». В компенсированное к первому тайму время грозненцы благодаря Мохамеду Конате открыли счет, а второй мяч был забит на 62-й минуте. Отличился Бернард Бериша. «Ахмат», набрав 35 очков, занимает десятое место. «Крылья Советов», которые до матча причисляли к фавориту идут на шестом месте. У самарцев 40 очков.

46-летний специалист пошел на совмещение постов, возглавив «Ахмат» в начале апреля. Его контракт действует до конца сезона.