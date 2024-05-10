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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

Магомед Адиев сотворил еще одну сенсацию в РПЛ

Грозненский «Ахмат» под руководством главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева обыграл на выезде «Крылья Советов», сообщают Vesti.kz.

Ахмат
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

Матч 28-го тура РПЛ завершился со счетом 2:0 в пользу «Ахмата». В компенсированное к первому тайму время грозненцы благодаря Мохамеду Конате открыли счет, а второй мяч был забит на 62-й минуте. Отличился Бернард Бериша. «Ахмат», набрав 35 очков, занимает десятое место. «Крылья Советов», которые до матча причисляли к фавориту идут на шестом месте. У самарцев 40 очков.
46-летний специалист пошел на совмещение постов, возглавив «Ахмат» в начале апреля. Его контракт действует до конца сезона.

Параллельно российский специалист возглавляет сборную Казахстана, соглашение с которой рассчитано до конца 2024 года.

Под его руководством «Ахмат» проиграл первые два матча в чемпионате России — «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7). Затем, подопечные Адиева обыграли ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0), «Нижний Новгород» (5:1) и «Краснодар» (1:0).

Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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