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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Соболев оценил роль Георгия Джикии в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о роли защитника Георгия Джикии в команде.

Спартак
Александр Соболев оценил роль Георгия Джикии в «Спартаке» | Источник: Чемпионат.com

«Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Настоящий капитан, который поможет в любой ситуации. Даже если не выходит на поле. Бывает, что оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает и подсказывает. Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, в том числе я. Но Джикия — капитан номер один», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл семь матчей. Также на его счету четыре игре в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

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