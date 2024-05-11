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13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону.

Рубин
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встречу примет стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Вучич, Грицаенко, Кабутов, Рожков, Иву, Йочич, Безруков, Рыбус, Даку.

«Ростов»: Медведев, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Роналдо, Комличенко.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в августе прошлого года, «Ростов» на своём поле разгромил «Рубин» со счётом 3:0 благодаря голам Николая Комличенко, Андрея Ланговича и Егора Голенкова.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков по результатам 27 матчей. «Ростов» занимает седьмое место. В активе ростовчан 40 очков.

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