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16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар».

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Медина, Угальде.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

После 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 43 очка и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли красно-белых со счётом 2:0.

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