«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Медина, Угальде.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

После 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 43 очка и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.