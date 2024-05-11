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16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Во что превратился «Ростов» Карпина? Пропустили три, не забили пенальти и дважды удалились

«Рубин» уже в топ-6. И как теперь увольнять Рахимова!

Ростов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
РПЛ 2023/2024 Рубин — Ростов — 3:2, видео голов, обзор матча 28-го тура РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Началась та самая часть чемпионата, когда друг с другом встречаются команды без особых задач. «Рубин» и «Ростов» закрепились в середине — им не грозят ни медали, ни вылет. Чисто локальная разборка. Но за деньги. Ведь разница в призовых между условным седьмым и 10-м местом в несколько десятков миллионов рублей.

Перед матчем в медиа прошёл важный слух: якобы Рашид Рахимов на грани отставки из «Рубина». Тренеру дадут доработать до конца сезона, а потом уберут. По версии Константина Генича, это связано с внутренними «дрязгами» в клубе. Забавно, что подобная теория уже появлялась в прессе в августе благодаря агенту Тимуру Гурцкая. Тогда не сбылась. Инсайд комментатора в клубе также опровергли.

Это можно делать до бесконечности, но есть факты: «Рубин» при Рахимове перевыполняет поставленную задачу, а она заключалась в том, чтобы не вылететь. При этом клуб до сих пор не предложил тренеру продлить контракт, который истекает в конце сезона. Хотя игра с «Ростовом» ещё раз подтвердила, что на этот шаг давно пора пойти.

Концепция встречи проявилась в самом начале. «Ростов» забрал мяч под контроль, казанцы, хоть и играли на своём поле, предпочли контратаки. Привычная история для этого сезона. Впрочем, первый же опасный момент вратарь гостей создал для хозяев. Медведев ошибся при розыгрыше мяча, который оказался у Йочича, но он не попал в пустые ворота.

Вообще, новый вратарь дончан — важная история. Песьяков после сезона уходит. Медведев вряд ли может претендовать на роль основного, так что летом клуб наверняка выйдет на трансферный рынок. А нынешний сезон закончит, видимо, с Никитой в воротах.

На четвёртой минуте Безруков и Сако столкнулись головами. По картинке казалось, что всё может закончиться чем-то страшным. Медики оперативно среагировали, и футболисты смогли продолжить игру. Ближе к середине тайма Медведев подарил «Рубину» ещё один момент. Снова неудачная передача, снова перехват, и мяч оказался у Даку. Тот столкнулся с Байрамяном, однако рефери не назначил пенальти.

«Ростов» продолжал больше владеть мячом и территорией, но без опасных подходов. А соперник всё-таки забил: подача с углового, Осипенко выбил прямо на Рыбуса, и поляк мощно пробил в створ — первый гол Мацея за казанцев.

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А следом казанцы забили снова. На этот раз — подача со штрафного, а выше всех выпрыгнул Мартынович.

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Рыбус и Мартынович забивают в РПЛ в 2024 году. Паноптикум. «Ростов» же единственный момент в первом тайме создал уже в добавленное время: Щетинин классно пробил издали, но Дюпин среагировал.

Тренеры не сделали замен в перерыве. Хотя, казалось, команде Карпина они были необходимы. Сценарий встречи особо не изменился. И вряд ли кто-то удивился, что казанцы закатили третий. На этот раз ошибся уже не Медведев, а его партнёры. Никита, наоборот, справился с первым ударом, но на добивании уже ничем не мог помочь.

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Дальше началось что-то кинематографичное. «Ростов» отыграл один мяч усилиями головы Щетинина, но вместо продолжения камбэка Иван Комаров словил удаление. Две жёлтые карточки за семь минут. Обе бесспорные.

Но судьи дали «Ростову» ещё один шанс — на 81-й минуте видеоассистенты разглядели пенальти на Щетинине, который изначально пропустил главный арбитр. Осипенко подошёл к «точке» и пробил в штангу. После удалился ещё и Эль-Аскалани — снова вторая жёлтая без особых вопросов. На продолжение борьбы сил у «Ростова» уже не было.

«Рубин» временно оказался на шестом месте, а «Ростов» остался на восьмом. Но плотность в середине так велика, что за оставшиеся два тура всё ещё может измениться.

Дмитрий Зимин

Рубин
3:1
Первый тайм: 2:0
Ростов
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