«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся лидер чемпионата санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.
Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся лидер чемпионата санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.
Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 19:00 мск.
Стартовые составы команд.
«Зенит»: Кержаков, Нино, Эракович, Сантос, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Кассьера, Артур, Сергеев.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
После 27 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 51 очком, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл. Армейцы занимают девятую строчку с 39 очками.
В матче первого круга, который прошёл 3 сентября в Москве, команды не смогли выявить победителя (1:1).