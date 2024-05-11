Зарема Салихова: Зобнин забивает редко, но в важнейших матчах, влияющих на дух команды

«Зобнин — качественный футболист, который на 100% отдаётся “Спартаку”. Забивает редко, но в важнейших матчах, которые влияют на дух команды. Рада, что на поле было восемь россиян. Также хочется отметить Пруцева, который выполняет невероятный объём с мячом и без него. Чернов надёжен», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.