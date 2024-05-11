Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
перерыв
Наполи
Болонья
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Спартак
Краснодар
14:00
Рубин
Ростов
10.05
Крылья Советов
Ахмат
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Зарема Салихова: Зобнин забивает редко, но в важнейших матчах, влияющих на дух команды

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на забитый мяч полузащитника красно-белых Романа Зобнина в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Зарема Салихова: Зобнин забивает редко, но в важнейших матчах, влияющих на дух команды | Источник: Чемпионат.com

«Зобнин — качественный футболист, который на 100% отдаётся “Спартаку”. Забивает редко, но в важнейших матчах, которые влияют на дух команды. Рада, что на поле было восемь россиян. Также хочется отметить Пруцева, который выполняет невероятный объём с мячом и без него. Чернов надёжен», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что сегодняшний гол стал для Зобнина первым в этом сезоне РПЛ.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь