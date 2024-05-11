Слишкович признал, что он недостаточно опытный тренер для «Спартака»

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Владимир Слишкович признал, что обладает недостаточно большим опытом для того, чтобы возглавлять команду уровня московского «Спартака». Об этом боснийский специалист заявил журналистам.

«Спартак» в субботу дома обыграл «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Под руководством Слишковича, который в середине апреля был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки испанца Гильермо Абаскаля, «Спартак» продлил серию без поражений, достигшую семи матчей (четыре победы, три ничьи).

«Мне и правда нужно больше опыта, конечно, но во время ежедневной работы ты учишься и замечаешь моменты, которые раньше не видел. Это нормально, я этого не боюсь. Бывает, что результат доказывает твою правоту, бывает, что нет. Я тоже допускаю много ошибок, буду их делать и учиться не только на своих, но и на чужих ошибках», — сказал Слишкович.

«Спартак — это большой клуб, и для каждого тренера в мире это большой клуб независимо от того, сколько он выиграл в своей жизни», — добавил он.