Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Болонья
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Спартак
Краснодар
14:00
Рубин
Ростов
10.05
Крылья Советов
Ахмат
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:41 (мск), источник: ТАСС

Слишкович признал, что он недостаточно опытный тренер для «Спартака»

При боснийце красно-белые не проигрывают на протяжении семи матчей.

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Владимир Слишкович признал, что обладает недостаточно большим опытом для того, чтобы возглавлять команду уровня московского «Спартака». Об этом боснийский специалист заявил журналистам.

«Спартак» в субботу дома обыграл «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Под руководством Слишковича, который в середине апреля был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки испанца Гильермо Абаскаля, «Спартак» продлил серию без поражений, достигшую семи матчей (четыре победы, три ничьи).

«Мне и правда нужно больше опыта, конечно, но во время ежедневной работы ты учишься и замечаешь моменты, которые раньше не видел. Это нормально, я этого не боюсь. Бывает, что результат доказывает твою правоту, бывает, что нет. Я тоже допускаю много ошибок, буду их делать и учиться не только на своих, но и на чужих ошибках», — сказал Слишкович.

«Спартак — это большой клуб, и для каждого тренера в мире это большой клуб независимо от того, сколько он выиграл в своей жизни», — добавил он.

Слишковичу 41 год, за время тренерской карьеры он в основном работал только ассистентом главного тренера. В «Спартак» он перешел в 2022 году.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Читайте также от «ТАСС»
Брылин: отстранение игроков из-за обвинения в изнасиловании нанесло команде огромный урон
Колосков: упустили шанс в Самаре, теперь здесь как размазня играли
"Сам удивился своему голу, как так получилось"
Восстановление боксера Бетербиева займет не менее трех месяцев
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь