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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Зобнин: мы бы хотели, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об атмосфере в команде, а также о работе с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем.

Спартак
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Роман Зобнин: мы бы хотели, чтобы Слишкович остался в «Спартаке» | Источник: Чемпионат.com

«Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался.

Я в “Спартаке” очень долго, много тренеров сменилось. Всегда, когда уходит тренер, есть некая встряска команды. Будь то исполняющий обязанности или новый тренер, команда начинает показывать результат. У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков за 28 матчей. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (51).

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