Роман Зобнин: мы бы хотели, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»

«Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался.



Я в “Спартаке” очень долго, много тренеров сменилось. Всегда, когда уходит тренер, есть некая встряска команды. Будь то исполняющий обязанности или новый тренер, команда начинает показывать результат. У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.