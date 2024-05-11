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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московское «Динамо».

Балтика
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Матч начнётся в 21:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Андраде, Луна, Рыбчинский, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Энрикес, А. Фернандес.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Ф. Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Тюкавин.

После 27 туров чемпионата России «Балтика» набрала 26 очков и занимает 15-е место. «Динамо» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработало 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 2:0.

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