«Балтика» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Матч начнётся в 21:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Андраде, Луна, Рыбчинский, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Энрикес, А. Фернандес.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Ф. Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Тюкавин.

После 27 туров чемпионата России «Балтика» набрала 26 очков и занимает 15-е место. «Динамо» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработало 50 очков и располагается на третьей строчке.