Зобнин: «Крутой гол моему любимому “Краснодару”»

«Самое главное — победили, заработали три очка. Пришло сегодня много болельщиков, очень приятно, слышали их поддержку.



Вернулось за матч с “Пари НН” (0:0) — были такие же моменты, но там не забил, не повезло. Вот вернулось. Мой любимый “Краснодар”, сколько голов я уже им забил. Надеюсь, что буду продолжать им забивать (смеется).



Зона была большая в центре поля, дали развернуться, дали пробить. Хорошо, что залетело в самую девятку. Крутой гол, один из лучших точно», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе красно-белых.