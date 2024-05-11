Зобнин: «Крутой гол моему любимому “Краснодару”»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свой победный гол в матче против «Краснодара» (1:0) в 28-м туре РПЛ.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свой победный гол в матче против «Краснодара» (1:0) в 28-м туре РПЛ.
На 35-й минуте Зобнин забил обводящим ударом из-за штрафной. Он забил свой четвертый гол в 16 матчах против «Краснодара» за карьеру.
«Самое главное — победили, заработали три очка. Пришло сегодня много болельщиков, очень приятно, слышали их поддержку.
Вернулось за матч с “Пари НН” (0:0) — были такие же моменты, но там не забил, не повезло. Вот вернулось. Мой любимый “Краснодар”, сколько голов я уже им забил. Надеюсь, что буду продолжать им забивать (смеется).
Зона была большая в центре поля, дали развернуться, дали пробить. Хорошо, что залетело в самую девятку. Крутой гол, один из лучших точно», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе красно-белых.