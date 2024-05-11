Семак: если посмотреть ошибки в этом сезоне, не вспомню трактовок в пользу «Зенита»

«Сильных никто не любит. Конечно, нейтральным болельщикам хочется, чтобы сильные проигрывали, а слабые выигрывали, — это нормально. Не только болельщики. Но и судьи — тоже люди. Если посмотреть число ошибок в этом сезоне, не вспомню трактовок в пользу “Зенита”. Единичные случаи разве что.



Да, в этом сезоне результат слабее. Мы хотим радовать болельщиков, но, к сожалению, не всегда получается», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.