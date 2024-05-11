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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: если посмотреть ошибки в этом сезоне, не вспомню трактовок в пользу «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о судейских ошибках в матчах с участием сине-бело-голубых.

Зенит
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Семак: если посмотреть ошибки в этом сезоне, не вспомню трактовок в пользу «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

«Сильных никто не любит. Конечно, нейтральным болельщикам хочется, чтобы сильные проигрывали, а слабые выигрывали, — это нормально. Не только болельщики. Но и судьи — тоже люди. Если посмотреть число ошибок в этом сезоне, не вспомню трактовок в пользу “Зенита”. Единичные случаи разве что.

Да, в этом сезоне результат слабее. Мы хотим радовать болельщиков, но, к сожалению, не всегда получается», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей.

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