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22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) ворота команды защищал Владислав Тороп.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Почему отдали предпочтение Торопу?

— С Акинфеевым все в порядке. Владислав провел хороший первый матч кубкового финала. Поэтому было принято совместное решение и он занял место в воротах.

— Как вам работа арбитра Иванова, насколько она получилась?

— Буду краток. Всегда возникают какие-то объективные, субъективные [вопросы]. Одной стороне кажется так, другой так. Обсуждать судейство не наша работа. У них есть свои руководители, которые разберут все спорные моменты. Здесь всегда так было, есть и будет. Футбол — контактный вид спорта. Кто-то что-то где-то не увидел. И эмоции порой преобладают над разумом на какое-то короткое время. Но тем не менее все закончилось как закончилось. Есть органы, которые обучают судей, выносят вердикты. Спокойненько будем ждать и наблюдать. Какие-то будут претензии — мы о них узнаем уже из прессы.

«Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине.

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0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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