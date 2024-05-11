Фёдор Чалов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом»

«Славе Торопу только 20 лет? Ничего себе, молодой какой. На самом деле, он большой молодец. Мы были в нём уверены, сделал несколько потрясающих сейвов. Конечно, тяжёлый отрезок в конце получился. Тем более мы прекрасно знаем, какая у нас есть проблема мифического характера, когда мы упускаем победы. Но сегодня неплохая тенденция, что переломили перед самой важной игрой», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.