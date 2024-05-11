Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Первая лига
12.05
Енисей
Кубань
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21:30
Балтика
Динамо
19:00
Зенит
ЦСКА
16:30
Спартак
Краснодар
14:00
Рубин
Ростов
10.05
Крылья Советов
Ахмат
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Фёдор Чалов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об игре голкипера армейцев Владислава Торопа в матче с петербургским «Зенитом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России по футболу.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Фёдор Чалов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом» | Источник: Чемпионат.com

«Славе Торопу только 20 лет? Ничего себе, молодой какой. На самом деле, он большой молодец. Мы были в нём уверены, сделал несколько потрясающих сейвов. Конечно, тяжёлый отрезок в конце получился. Тем более мы прекрасно знаем, какая у нас есть проблема мифического характера, когда мы упускаем победы. Но сегодня неплохая тенденция, что переломили перед самой важной игрой», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев остался на скамейке в игре с сине-бело-голубыми. Неожиданно пост первого номера ЦСКА занял Владислав Тороп.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь