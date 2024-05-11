«Не было ни одной игры, когда “Зенит” выходил бы немотивированным». Пресс-конференция Семака и Федотова | Источник: Спорт-Экспресс

Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и ЦСКА Сергея Семака и Владимира Федотова после матча 28-го тура РПЛ, который завершился победой армейцев со счетом 1:0.

Федотов: «Вернемся в Санкт-Петербург 14 мая»

— С чем связан выбор вратаря сегодня? Почему играл Тороп, а не Акинфеев?

— У Игоря все в порядке. Владислав провел хороший домашний матч в Кубке. Мы приняли совместное решение, и он появился в воротах.

— Как вам работа арбитра Иванова?

— Буду краток. Всегда возникают какие-то объективные, субъективные [вопросы]. Одной стороне кажется так, другой — так. Обсуждать судейство — не наша работа. У них есть свои руководители, которые разберут все спорные моменты. Здесь всегда так было, есть и будет. Футбол — контактный вид спорта. Кто-то что-то где-то не увидел. И эмоции порой преобладают над разумом на какое-то короткое время. Но тем не менее все закончилось как закончилось. Есть органы, которые обучают судей, выносят вердикты. Спокойненько будем ждать и наблюдать. Какие-то будут претензии — мы о них узнаем уже из прессы.

— Останетесь ли вы в Санкт-Петербурге до следующего матча с «Зенитом»?

— Здесь слишком длинный [промежуток] до следующей игры. Три дня просидеть в гостинице не самое хорошее, наверное [решение]. Мы думали об этом, анализировали. Но приняли такое решение. Перелет не очень длинный. В родных стенах на нашей загородной базе будем восстанавливаться и вернемся сюда 14 мая.

— На ваш взгляд, являетесь ли вы тем человеком, который сегодня закончил для «Зенита» чемпионскую гонку, и как она вам в целом?

— Я думаю, что появилась хорошая конкуренция. Так сложилось, что вся лидирующая тройка: сегодня даже была подборка, где аналитики подвели итог, кто сколько потерял. Все лидеры потеряли очень много очков. Это говорит о таком уравнивании чемпионата. Чемпионская гонка — все еще впереди. Ни у кого ничего не закончилось. Впереди еще два матча. И ни для кого они не будут простыми.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456252467&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Семак: «Шансы “Зенита” на титул существенно уменьшились»

— Чтобы побеждать, нужно забивать, — начал главный тренер «Зенита». — В очередной раз не забили. В обороне без особых проблем, но тем не менее пропускаем после обидных пенальти, которые мы сами организуем у своих ворот. Что в предыдущем матче, что в этом — ситуация была спокойная и не требовала фола. Но что делать — это человеческий фактор. При этом сами не можем забить даже в пустые ворота. Жалко, обидно… Ребята старались, в концовке создавали моменты.

— Как встряхнуть и мотивировать команду на оставшиеся матчи?

— Команда мотивирована. Сегодня мы играли с первой до последней минуты, создавали моменты, давление. Но забить не можем. К сожалению, такое бывает. Не было ни одной игры, где бы команда выходила немотивированной.

— Что сказал Алексей Миллер в раздевалке?

— Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке.

— Могло ли сказаться то, что через несколько дней снова играть с ЦСКА?

— Конечно, нет. Это разные турниры. В первом матче в Москве был абсолютно состав. Матчи разные — и по ходу игры, и по качеству.

— Нужно ли наказывать игрока «Рубина» Безрукова за его шутку про деньги от «Краснодара»?

— Понятия не имею, что там происходить. У меня полно другой работы.

— Ваше мнение о работе арбитра Иванова?

— По судейству ничего не хочу говорить. За работой ЭСК следим только для интереса: многие вещи и трактовки абсолютно непонятны.

— В концовке Кержаков пошел на угловой. Вы тренируете такие вещи? Или это был просто эмоциональный порыв?

— Конечно, эмоциональный порыв. Никто не будет наигрывать угловой с вратарем. Нужно было забивать, и Миша пошел вперед.

— Сергеев не выходил в старте в матчах РПЛ с ноября прошлого года. Сегодняшнее появление в составе — это подарок на день рождения?

— Нет, Ваня заслужил своей работой на тренировках. Он подходил под ту модель, которую мы сегодня использовали. К сожалению, у наших нападающих сейчас затишье.

— У «Зенита» всего один гол в четырех последних матчах чемпионата. Можно ли говорить только о невезении? Или есть какие-то другие проблемы?

— Думаю, других нет. Достаточно посмотреть, сколько моментов у нас было. Но реализация нас подводит.

— Насколько уменьшились шансы «Зенита» на титул после этого поражения?

— Существенно уменьшились. Посмотрим, как сыграет «Динамо». Мы себе очень сильно усложнили ситуацию. Такой непростой период у команды. Но к ребятам претензий нет. Они стараются, но не получается. На моей футбольной памяти не приходят моменты, когда команда играла бы так же неплохо, но не могла бы забить.

— Многие желают, чтобы чемпион в России сменился, и некоторые шаги PR-службы «Зенита» этому способствуют. Сказывается ли это на команде?

— Думаю, большинство ничего не читает. Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит. Болельщики других клубов и нейтральные зрители хотят, чтобы сильные проигрывали. Это абсолютно нормально. Все ведь люди и судьи — тоже. Естественно, в тех или иных ситуациях в спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат.