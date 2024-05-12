Мостовой — о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Я в шоке!»

«Я в шоке! Но не только от этого матча, а от последних в общем. Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура. Никто не мог понять, как “Зенит” не победил дома, как “Краснодар” проиграл и как “Динамо” при счете 1:2 перевернуло игру. Это необъяснимо! Думаю, “Динамо” было в шоке от того, что им снова дают шанс. Сначала давали “Краснодару”, а теперь им. И они чудом смогли им воспользоваться» — сказал Мостовой «СЭ».