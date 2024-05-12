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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой — о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Я в шоке!»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Балтика
ДинамоПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Я в шоке! Но не только от этого матча, а от последних в общем. Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура. Никто не мог понять, как “Зенит” не победил дома, как “Краснодар” проиграл и как “Динамо” при счете 1:2 перевернуло игру. Это необъяснимо! Думаю, “Динамо” было в шоке от того, что им снова дают шанс. Сначала давали “Краснодару”, а теперь им. И они чудом смогли им воспользоваться» — сказал Мостовой «СЭ».

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очков и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилось на 15-е место.

Балтика
2:3
Первый тайм: 1:1
Динамо
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