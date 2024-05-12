«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Источник: ФК «Оренбург»

Встречу примет стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гогличидзе, Адамов, Томпсон, Перес, Башич, Флорентин, Горбани, Мансилья, Воробьёв.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Миранчук, Батраков, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.

В заявке московской команды отсутствует нападающий Артём Дзюба. Ранее «Чемпионат» сообщил, что форвард пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом» из-за болезни.

До этого в нынешнем сезоне чемпионата команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в сентябре прошлого года. В том матче «Оренбург» одержал выездную победу над «Локомотивом» благодаря забитым мячам Ивана Башича и Дмитрия Воробьёва.