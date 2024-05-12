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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 12 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Оренбург» и московский «Локомотив».

Оренбург
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК «Оренбург»

Встречу примет стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гогличидзе, Адамов, Томпсон, Перес, Башич, Флорентин, Горбани, Мансилья, Воробьёв.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Миранчук, Батраков, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.

В заявке московской команды отсутствует нападающий Артём Дзюба. Ранее «Чемпионат» сообщил, что форвард пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом» из-за болезни.

До этого в нынешнем сезоне чемпионата команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в сентябре прошлого года. В том матче «Оренбург» одержал выездную победу над «Локомотивом» благодаря забитым мячам Ивана Башича и Дмитрия Воробьёва.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Локомотив» занимает пятую строчку. В активе команды Михаила Галактионова 44 очка.

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