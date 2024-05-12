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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 12 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород».

Сочи
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начнётся в 19:00 мск.

Команды объявили стартовые составы.

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Дркушич, Марсело, Аттийят-аллах, Кравцов, Силвейра, Сааведра, Юкич, Кордова, Гуарирапа.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Глущенков, Каккоев, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Ермаков, Кутателадзе.

После 27 туров чемпионата России «Сочи» набрал 20 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» победил «Сочи» со счётом 1:0.

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