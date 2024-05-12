«Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начнётся в 19:00 мск.

Команды объявили стартовые составы.

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Дркушич, Марсело, Аттийят-аллах, Кравцов, Силвейра, Сааведра, Юкич, Кордова, Гуарирапа.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Глущенков, Каккоев, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Ермаков, Кутателадзе.

После 27 туров чемпионата России «Сочи» набрал 20 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.