Битва за выживание в РПЛ, которую хочется скорее забыть

Факел — Урал — 0:0, обзор матча 28-го тура РПЛ, борьба за выживание, Каштанов, 12 мая 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Борьба в таблице за выживание в РПЛ в этом году крутая. Всё настолько запутано, что до сих пор ничего не понятно — даже «Сочи» официально ещё не вылетел. И матч в Воронеже только усугубил ситуацию.

Чтобы понять, насколько важен матч в Воронеже, достаточно было взглянуть в таблицу. «Урал» находился на 13-й строчке, «Факел» — на 14-й. И те, и другие набрали по 28 очков. Победитель матча гарантированно покинул бы зону стыков, проигравший точно не опустился бы в зону прямого вылета. «Факел» не побеждал больше двух месяцев (с 10 марта) и с того момента забил всего два мяча в семи матчах РПЛ (один из них с пенальти). «Урал», в свою очередь, уже забыл, как брать три очка на выезде. 19 августа 2023 года — дата последней гостевой победы команды Виктора Гончаренко.

Далее смотрим на статистику личных встреч. После этого приходит понимание: ждать большого количества голов не стоит. С момента возвращения «Факела» в РПЛ (май 2022-го) команды трижды играли друг с другом. За шесть таймов они оформили всего два гола на двоих, а «Факел» не забивал ни разу. Плюс воронежский клуб никогда не обыгрывал соперника в чемпионате России. В такой ситуации любой гол — праздник.

На перерыв команды ушли при нулях на табло. Хотя назвать футбол скучным нельзя. Пожалуй, «Урал» был ближе к тому, чтобы открыть счёт. На первых минутах реакция Александра Беленова спасла «Факел» от пропущенного мяча после удара Ильи Ишкова в ближний угол. Но самый жирный момент был у Алексея Каштанова. Нападающий оказался один перед воротами Беленова, но с пары метров залепил мяч в перекладину. Впрочем, этот промах не такой эпичный, как у железнодорожника Жерзино Ньямси в Оренбурге.

Сам Алексей во время интервью в перерыве пообещал реабилитироваться во второй половине. А что «Факел»? До перерыва хозяева забили из офсайда (туда попал Евгений Марков) и едва не наказали Эммерсона за ошибку. Защитник «Урала» неудачно поставил корпус, но Илья Помазун сначала выгреб мяч из-под ног у Хызыра Аппаева, а потом — у Маркова. В итоге за первый тайм соперники нанесли всего один удар в створ на двоих («Факел» не пробил ни разу).

В перерыве Гончаренко заметно повысил средний возраст состава «Урала» — ветеран Алексей Ионов вышел вместо юного Ишкова. Хотя это привычная тема для тренера: Гончаренко часто убирает в перерыве игроков, у которых есть жёлтая карточка. Чем примечательна 71-я минута матча? Именно тогда «Факел» наконец-то пробил в створ. И сделал это Игорь Калинин — пожалуй, тот, от кого этого ждёшь меньше других. Помазун с большим трудом перевёл мяч на угловой после хлёсткого удара защитника «Факела».

В целом второй тайм получился менее интересным, чем первый. Хотя куда уж тут быть менее интересным… Фолов и стыков было в избытке, а голевых моментов не хватало. Команды суммарно нарушили правила 26 раз, а пробили в створ только дважды. В итоге команды сгоняли «нулёвку» — так они играют друг с другом уже в третий раз за два сезона. Эта ничья, которую из-за качества игры хочется побыстрее забыть, ещё сильнее запутала ситуацию в нижней части таблицы РПЛ. Теперь сразу четыре команды («Факел», «Пари НН», «Урал» и «Оренбург») набрали по 29 очков. Ух, как будет горячо в последних турах! «Урал» проведёт следующий матч дома с «Оренбургом», а потом сыграет в Москве с ЦСКА. «Факел» ждёт поездка в столицу на встречу с «Локомотивом», после чего он примет в Воронеже «Ахмат».