Президент «Урала»: сами себя загнали в такое положение, ещё два тура — будем исправлять | Источник:

«Ничего сейчас не могу сказать по поводу положения “Урала” в таблице. Нам ещё играть два тура. Положение и положение — сами себя загнали, будем выправлять ситуацию. Ещё две игры, пока ничего больше не могу сказать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.